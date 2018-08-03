إسرائيل لملادينوف ومصر: لن نغتال صالح العاروري في غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، إن إسرائيل التزمت بعدم محاولة تصفية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري، خلال تواجده في قطاع غزة، منذ أمس الخميس.







ودخل العاروري برفقة عدد من أعضاء المكتب السياسي بالخارج إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، فيما يعتبر مطلوباً لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.





وحسب التلفزيون، فقد قدّمت إسرائيل التزاماتها لمصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بعدم محاولة اغتيال العاروري، إلا أنها أبقته في "قائمة الأهداف للاغتيال.واجتمع العاروري في مصر مع المخابرات المصرية، وقدم إلى غزة لإجراء مشاورات مع قيادة حركة حماس، بقضايا مختلفة، منها المصالحة الفلسطينية ، ورفع الحصار عن القطاع، والتطورات في ملف التهدئة.وتنسب إسرائيل للعاروري، الذي كان أسيراً فيها حتى العام 2007، أنه كان المسؤول، في السنوات الأخيرة، من قبل الجناح العسكري لحماس عن "تنسيق عمليات مسلحة في الضفة الغربية"، ومكث العاروري عدة سنوات في تركيا، ووجه تعليمات من هناك لتنفيذ عمليات، وفق التلفزيون.