شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون اليوم الجمعة، غائماً جزئياً، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/08/04: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/08/05: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/08/06: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

هل ألغت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دائرة شؤون الأسرى؟

هل ألغت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دائرة شؤون الأسرى؟

الاتحاد الأوروبي يخصص 10.6 مليون يورو لرواتب المتقاعدين بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يخصص 10.6 مليون يورو لرواتب المتقاعدين بالضفة الغربية

قادماً من الدوحة.. خالد مشعل يصل الأردن فهل يجري لقاءات رسمية؟

قادماً من الدوحة.. خالد مشعل يصل الأردن فهل يجري لقاءات رسمية؟

تشمل الميناء والمطار ورواتب موظفيها.. حماس تبحث تهدئة مع إسرائيل لخمس سنوات

تشمل الميناء والمطار ورواتب موظفيها.. حماس تبحث تهدئة مع إسرائيل لخمس سنوات

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (الوفاء لشهداء القدس)

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (الوفاء لشهداء القدس)

كيف تناول الإعلام الإسرائيلي زيارة وفد حماس برئاسة العاروري لقطاع غزة؟

كيف تناول الإعلام الإسرائيلي زيارة وفد حماس برئاسة العاروري لقطاع غزة؟

إسرائيل لملادينوف ومصر: لن نغتال صالح العاروري في غزة

إسرائيل لملادينوف ومصر: لن نغتال صالح العاروري في غزة

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته

الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته

نائب رئيس (الموساد) السابق: قانون القومية تمهيداً لضم الضفة الى إسرائيل

نائب رئيس (الموساد) السابق: قانون القومية تمهيداً لضم الضفة الى إسرائيل

العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة

هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة

استقبله هنية.. وفد حماس برئاسة العاروري يصل قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)

استقبله هنية.. وفد حماس برئاسة العاروري يصل قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)

منوعات

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

وليد فواز &#34;يلطش&#34; طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

وليد فواز "يلطش" طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب &#34;الحنة السوداء&#34;

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب "الحنة السوداء"

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

استنفار &#34;مغاربي&#34; وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

استنفار "مغاربي" وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

تامر حسني &#34;يرُدّ اعتبار&#34; زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

تامر حسني "يرُدّ اعتبار" زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

عربي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

الدفاعات السورية تدمّر &#34;هدفا معاديا&#34; غربي دمشق

الدفاعات السورية تدمّر "هدفا معاديا" غربي دمشق

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران