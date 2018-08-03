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إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية، أن إيطاليا أطلقت سراح وزير الشؤون البرلمانية المصري السابق محمد محسوب بعد توقيفه لساعات في مدينة كوميسو جنوبي إيطاليا.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن الوزير المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، احتجزته الشرطة الإيطالية قرب مدينة كاتانيا تمهيدا لتسليمه للقاهرة، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه، ولكنها أطلقت سراحه في النهاية.

وكتب محسوب تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع (تويتر) جاء فيها: "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشغل محمد محسوب منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وزارة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد محمد مرسي، وكان عضوا في الهيئة العليا لحزب الوسط المصري.

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