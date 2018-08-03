الدفاعات السورية تدمّر "هدفا معاديا" غربي دمشق





ولم تورد الوكالة تفاصيل على الفور بشأن طبيعة الهدف، لكن دمشق عادة ما تتهم إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في سوريا بغارات جوية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ ضربة جوية ليل الخميس الجمعة على الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان، مستهدفا "عددا من العناصر الإرهابية المسلحة"، مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين، حسبما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية.



وشنت إسرائيل في الأشهر الأخيرة عددا من الغارات على مواقع عسكرية سورية تضم قواعد لميليشيات إيرانية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، لهدف معادٍ ودمرته غرب دمشق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).