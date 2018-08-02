شؤون فلسطينية

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أحيت الأوركسترا الوطنية المدرسية، مساء اليوم، عرضها الموسيقي الرسمي الأول " ثبات" في قلب مدرسة الخان الأحمر، برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، تأكيداً على رسالة الإبداع الموسيقي الطلابي، ومساندةً من الأسرة التربوية قاطبةً للخان الأحمر المهدد بالاقتلاع والتدمير من قبل الاحتلال، كما تم تنظيم معرض "ألم وأمل" للفنانة التربوية سلام جمعة والتي جسدت لوحاته حكاية الشعب الفلسطيني ونضاله وثباته وإصراره على التشبث بخيار العلم والتعلم.

وحضر هذا الحدث النوعي؛ رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان م. وليد عساف، وعقيلة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ومدير مكتب اليونسكو في فلسطين، وممثل جنوب إفريقيا لدى فلسطين، وممثلة النرويج، وممثلة اليونيسف، وممثل برنامج التعاون الألماني، وممثل عن المجلس الثقافي البريطاني، والممثلة الإقليمية لمؤسسة "فنتو دي تييرا" الإيطالية، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، وحشد من الأسرة التربوية من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم العالي، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وفي هذا السياق، وصف صيدم هذه الفعالية بتظاهرةٍ فنية وإنسانية وتربوية تبرهن على روح الوفاء للقضايا الوطنية، والتأكيد على أن الموسيقى هي النافذة التي من خلالها يستشرف طلبة فلسطين العالم، ويعبرون عن مكنوناتهم وإبداعاتهم وإصرارهم
على إيصال صوتهم للعالم كله، معلناً انضمام عدد من طلبة مدرسة "الخان" للأوركسترا.

وجدد الوزير تأكيده على اهتمام الوزارة بهذه الفعاليات المشرقة، لافتاً إلى أن عرض الأوركسترا من قلب مدرسة مستهدفة يحمل عديد الدلالات والرسائل المعبرة عن الرفض المطلق لكل مزاعم الاحتلال التي تتهم النظام التربوي الفلسطيني بالمحرض.

ووجه صيدم شكره لكافة المؤسسات والشخصيات والهيئات على دعمهم لمثل هذه النشاطات ومشاركتهم طلبة الأوركسترا المدرسية هذا العرض وافتتاح معرض الفنانة جمعة، داعياً إلى تكريس كل الجهود الهادفة إلى تعزيز حضور الطلبة في كافة المحافل وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وإطلاق العنان لهم.

بدوره، أشار عساف إلى أن سياسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة وعمليات التطهير العرقي التي يمارسها؛ لن تثني الشعب الفلسطيني عن ثباته وصموده في أرضه وتقرير مصيره، مؤكداً أن قضية الخان الأحمر تعتبر محطمة أطماع الاحتلال الذي يسعى لتنفيذ مخططات استيطانية توسعية.

ووجه عساف رسالة للعالم دعاه إلى التصدي لسياسات الاحتلال وإفشال مخططاته الاستيطانية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيداً بدور وزارة التربية وقيادتها لتنظيمهم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تساند قرية الخان الأحمر ومدرسته الوحيدة.

من جهته، تحدث رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس عن الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي نتيجة اعتداءات الاحتلال وعدوانه المستمر ضد القرية وأهلها، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم العالي ودعمها للخان الأحمر وطلبته وأهله.

وخلال الحفل الذي تولى عرافته مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور؛ تألق طلبة الأوركسترا بتقديم عديد الوصلات الغنائية والمعزوفات؛ والتي جسدت الأغاني الوطنية والثورة الفلسطينية والموروث الشعبي الفلسطيني، إذ حازت على إعجاب الحضور والجمهور؛ وسط التأكيد على أهمية دعم الأوركسترا وديمومة تقديم عروضها في الوطن وخارجه.










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