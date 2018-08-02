الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته





وقال الموقع ذاته: "ليس من الواضح ما إذا كانت حركة حماس أطلعت المنظمة على حالته الصحية".





وكان فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوضح لحظة عبور الجندي مغنيستو ذي الاصول الاثيوبية، الى قطاع غزة، وهو يمشي ببطئ على شاطئ البحر الأبيض في مدينة عسقلان في شهر أيلول/سبتمبر 2014، حيث كان متجاه نحو القطاع.

رام الله - دنيا الوطنكشفت منظمة أطباء لحقوق الانسان النقاب أن حركة حماس ابلغتها بأن الجندي الاسرائيلي المحتجز لديها في قطاع غزة (أفيرا منغيستو) تلقى شريط فيديو من عائلته، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.