دولي

إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية

إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأمريكية أنها تحقق في أنباء عن وقوع إطلاق نار داخل قاعدة (Wright-Patterson) الجوية العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة دايتون في ولاية أوهايو.

وقالت إدارة القاعدة عبر تغريدة في (تويتر): "إن قوات الأمن والإطفاء الموجودة في القاعدة بدأت، في حوالي الساعة 12:40، التعامل مع الحادث الذي وقع داخل مستشفى تابع للقاعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



 

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