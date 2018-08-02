إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الأمريكية أنها تحقق في أنباء عن وقوع إطلاق نار داخل قاعدة (Wright-Patterson) الجوية العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة دايتون في ولاية أوهايو.وقالت إدارة القاعدة عبر تغريدة في (تويتر): "إن قوات الأمن والإطفاء الموجودة في القاعدة بدأت، في حوالي الساعة 12:40، التعامل مع الحادث الذي وقع داخل مستشفى تابع للقاعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).