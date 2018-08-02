معلومات جديدة عن تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية

رام الله - دنيا الوطنأعلن دان كوتس مدير الاستخبارات القومية الأميركية، أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على التأثير على سير الانتخابات الأميركية.وقال كوتس في مؤتمر عقده اليوم الخميس: "إن دوائر الاستخبارات الأميركية لا تزال قلقة من المخاطر على انتخابات الكونغرس والانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2020، ونشاط روسيا ضمن حملة تهدف إلى إضعاف وتقسيم الولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).وأشار المسؤول الأميركي إلى ما أسماه "نشاط روسيا غير الشرعي الذي يتضمن جهودا إجرامية لقمع التصويت وتمويل الحملة بشكل غير قانوني والهجمات السيبرانية ضد البنية التحتية لعملية التصويت إلى جانب عمليات اختراق لأجهزة الكمبيوتر تستهدف مسؤولين منتخبين وغيرهم".وذكر أن المخابرات الأميركية "ستواصل مراقبة الوضع والتحذير من أي نشاط من هذا القبيل".