العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، على ضرروة تكثيف الجهود التي تستهدف اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا الى حل الدولتين، وبما يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمه القدس الشرقية.





جاء ذلك خلال لقاء جمعه، جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي اليوم الخميس، في العاصمة الاردنية عمان، لبحث مستجدات الأزمات التي تشهدها المنطقة.





وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أنهمية دور الاتحاد الاوروبي في اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).





رام الله - دنيا الوطن