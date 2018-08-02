هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "الان فقط دخلنا فلسطين الحبيبة من خلال غزة التي تقف سدا أمام المؤامرات التي تعصف بالقضية كلها".
قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "الان فقط دخلنا فلسطين الحبيبة من خلال غزة التي تقف سدا أمام المؤامرات التي تعصف بالقضية كلها".
جاء ذلك في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وذلك خلال دخول وفد الحركة برئاسة صالح العاروري الى قطاع غزة مساء اليوم الخميس.
وأضاف بدران: "لا شيء يعدل حب الوطني، ولا عشق مثل فلسطين، هنيئا لمن أحبها ودعمها ودافع عنها، وخاب من حاربها او خذلها، فهذه هي الارض المباركة".
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