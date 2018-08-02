الكونغرس: مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا

رام الله - دنيا الوطنقدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون، اليوم الخميس، قالوا إنه سيزيد الضغوط على روسيا، رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطتها في سورية، وضم شبه جزيرة القرم.وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام: "إن نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر في الصيف الماضي، مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، لكن بعض المشرعين، عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفاً عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب.وتشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، وعلى قطاع الطاقة، وبعض المشروعات، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.