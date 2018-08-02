مباشر | من أمام بوابة معبر رفح في انتظار وصول وفد حماس

عربي

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون اليوم الخميس، في غارتين استهدفتا سوق السمك وأمام مستشفى الصورة، بمدينة الحديدة غرب اليمن. ولم يرد تعليق فوري من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية حول تلك العملية.

وأفاد شهود عيان وأطباء بمدينة الحديدة اليمنية الخميس بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في غارة جوية أمام مستشفى الصورة، وفي قصف استهدف سوق السمك بالمدينة الواقعة غرب اليمن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس 24).

وقال أطباء من المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون: "إن عدد القتلى بلغ عشرين قتيلا في الهجومين". 

وقالت مصادر طبية أخرى: "إن 60 جريحا نقلوا إلى مستشفيات هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية".

أخبار ذات صلة

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

الجيش الأردني يقصف عناصر تابعين لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; على الحدود السورية

الجيش الأردني يقصف عناصر تابعين لـ"تنظيم الدولة" على الحدود السورية

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

تقارير أمريكية: السعودية خططت لغزو قطر خلال الصيف الماضي

تقارير أمريكية: السعودية خططت لغزو قطر خلال الصيف الماضي

(أين الملك)؟.. تساؤل خطير من صحيفة رسمية يُغضب الأردنيين

(أين الملك)؟.. تساؤل خطير من صحيفة رسمية يُغضب الأردنيين

تنظيم مسلح &#34;مجهول&#34; ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

تنظيم مسلح "مجهول" ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: موظفو (أونروا) يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قرار إقالتهم

شاهد: موظفو (أونروا) يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قرار إقالتهم

مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من &#34;شباب كافيه&#34; في مدينة روابي

مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من "شباب كافيه" في مدينة روابي

الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُشجع الاحتلال على مواصلة التطهير العرقي بالأغوار

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُشجع الاحتلال على مواصلة التطهير العرقي بالأغوار

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

شؤون الأسرى: الأسير &#34;شوكة&#34; يُعاني من ظهور دماء في البول

شؤون الأسرى: الأسير "شوكة" يُعاني من ظهور دماء في البول

منوعات

صور: نجمة &#34;ستار اكاديمي&#34; اللبنانية بوضع جريء مع حبيبها في مكان عام

صور: نجمة "ستار اكاديمي" اللبنانية بوضع جريء مع حبيبها في مكان عام

فيديو: نجل مي سكاف يخرج عن صمته كاشفاً اللحظات الأخيرة بحياة والدته

فيديو: نجل مي سكاف يخرج عن صمته كاشفاً اللحظات الأخيرة بحياة والدته

ابنة عمرو دياب ترد على واقعة &#34;زجاجات الخمر&#34;..&#34;لا أشرب سوى ما أحمله&#34;

ابنة عمرو دياب ترد على واقعة "زجاجات الخمر".."لا أشرب سوى ما أحمله"

فيديو: أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل.. وشذى ترد: عندها بنات والدنيا دوارة

فيديو: أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل.. وشذى ترد: عندها بنات والدنيا دوارة

فيديو: نادين نسيب نجيم في قمة سعادتها بوصلة رقص مثيرة

فيديو: نادين نسيب نجيم في قمة سعادتها بوصلة رقص مثيرة

شاهد: لولا &#34;صدرها&#34; لأصبحت إحدى شبيهات كيم كارداشيان

شاهد: لولا "صدرها" لأصبحت إحدى شبيهات كيم كارداشيان

فيديو: هذا ما فعله &#34;نفش الحناء&#34; بمايا دياب وإبنتها

فيديو: هذا ما فعله "نفش الحناء" بمايا دياب وإبنتها

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن &#34;أحمد السقا&#34; وسر إعتزاله

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن "أحمد السقا" وسر إعتزاله

صور: التركية &#34;توبا بويوكستن&#34; عارية في أحضان حبيبها.. وردها قاسي

صور: التركية "توبا بويوكستن" عارية في أحضان حبيبها.. وردها قاسي

عربي

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين