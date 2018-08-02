فرق إطفاء أمريكان يشاركون في إطفاء حرائق غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنزار السفير الأمريكي في "إسرائيل" دافيد فريدمان، محطة إطفاء مدينة (سديروت)، حيث التقى في إطار زيارته للمحطة مع عشرات جنود الإطفائية، الذين قدموا من أمريكا للمشاركة في إطفاء الحرائق التي تنشب منذ أشهر عديدة في مناطق غلاف غزة، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.ووفقاً لموقع (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلي، فقد قَدِم الإطفائيون الأمريكان "لإسرائيل" من أجل مساعدة جنود الإطفاء الإسرائيليين في إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة.هذا، وتستمر الحرائق التي تنشب بفعل البالونات الحارقة، حيث نشبت اليوم عدة حرائق في مناطق مختلفة في غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة.