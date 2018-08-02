إعلام معبر رفح: وفد حماس برئاسة العاروري دخل معبر رفح متوجهاً لغزة

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر رفح البري، بأن وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، دخل في هذه الأثناء إلى معبر رفح البري، متوجهاً إلى قطاع غزة.





يتبع..

ويضم وفد حماس في الخارج كلاً من: صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوي المكتب، وموسى أبو مرزوق، وحسام بدران.ومن المقرر، أن تجتمع قيادة حركة حماس، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، والورقة المصرية، ورد حركة حماس عليها.وكان المكتب الإعلامي لـ (معبر رفح البري)، أعلن وصول الوفد، قائلاً: "وصل وفد من قيادات حركة حماس في الخارج إلى غزة برئاسة نائب المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي، موسى أبو مروزق، وعدد آخر من القيادات البارزة في حركة حماس".