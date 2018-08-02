شؤون فلسطينية

مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من "شباب كافيه" في مدينة روابي

مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من "شباب كافيه" في مدينة روابي
رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز مدارات للتنمية المجتمعية الحلقة الثالثة من برنامج "شباب كافيه" في مدينة روابي بضيافة مؤسس مدينة روابي، والرئيس التنفيذي لشركة بيتي للاستثمار العقاري رجل الاعمال الفلسطيني البارز بشار المصري.

وفي مستهل الحلقة قدم مدير عام مركز مدارات رياض خنفر نبذة تعريفية عن برنامج "شباب كافيه" الذي ينظمه مركز مدارات كبرنامج شبابي مُخصص لتوفير مساحة حوار حرة ومفتوحة بين نخبة من الشباب الفلسطيني القيادي من مختلف القطاعات المجتمعية من جهة، وبين مجموعة من الشخصيات المُلهمة وأصحاب التجارب والمبادرات القيادية في المجتمع الفلسطيني في مجالات الاقتصاد والاعمال والسياسة والفكر والثقافة والعمل المجتمعي والنسوي من جهة أخرى.

وفي بداية حديثه، رحب المصري بوفد مركز مدارات، مؤكداً حرصه الشديد على استمرار دعمه للشباب والتزامه بذلك قولاً وفعلاً بوصفهم قوة أساسية تشكل مستقبل فلسطين الواعد، وعبر عن ثقته بشغف الشباب وحيوتهم وتأثيرهم.

فيما أشار الى ترجمته لذلك شخصياً من خلال تبنيه وحرصه على تشغيل فرق عمل تأسيس وتشغيل مدينة روابي ليكونوا من الشباب بمعدل أعمار يبلغ 29 عاماً، وهي المساعي التي يؤمن بأنها الأكثر فعالية والأكثر نجاعة في بناء منظومة متماسكة تنعكس على مقومات الصمود الفلسطيني ككل.

ومع بدء حلقة الحوار التي أدارها عبد الغني التكروري نائب مدير مركز مدارات، ومنسق برنامج "شباب كافيه"، قدم المصري شرحاً عن مراحل انشاء المدينة وبرامج العمل الجاري تنفيذها وما تم انجازه فيها وكذلك الخطط المستقبلية خلال السنوات القادمة، اضافة الى تناول المشاكل التي واجهت إنشاء المدينة بسبب التقسيمات الادارية للأراضي القائمة عليها وكيف تم التغلب عليها.

كما استعرض المصري العديد من المنجزات المباشرة والغير مباشرة التي فتحت آفاق وفرص العمل التي أفضت الى تشغيل آلاف الأيدي العاملة في مختلف المجالات في المدينة بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، ليس في مجال البناء فحسب؛ وإنما في تصميم أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتجهيز مراكز الترفيه والتعليم والصحة وأنظمة الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وهادئة للمدينة، والتحكم بكافة الخدمات الخاصة بالمواطنين عبر أفضل النظم والمواصفات العصرية.

وأبدى المصري استعداده للتعاون في تعزيز هذا النوع من البرامج، وقبوله دعوة مركز مدارات لتنظيم زيارة عمل خاصة لمركز مدارات في مدينة نابلس مسقط رأسه، فيما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين مركز مدارات وروابي لبحث تفاهمات واتفاقيات عمل مشتركة وخاصة في مجال التمكين النسوي والشبابي وريادة الأعمال.

وخلال الجلسة الحوارية، أجاب المصري على أسئلة الحضور، تبعه تقديم درع تذكاري للمصري تكريماً لانجازاته الوطنية واستضافته لبرنامج "شباب كافيه" في حلقته الثالثة.

وقبل بدء حلقة الحوار المفتوح مع المصري، اصطحب يزن عبد الهادي من العلاقات العامة في مدينة روابي وفريق عمل مكتب المصري اعضاء وفد برنامج "شباب كافيه" في جولة تعريفية في أحياء ومرافق مدينة روابي السكنية والتجارية والترفيهية
والثقافية ودور العبادة، واستمع الى مزايا الاقامة في أحدث المدن الفلسطينية وأكثرها عصرية وحداثة، اضافة الى التعرف على التحديات التي واجهت تأسيس المدينة وآليات تجاوزها.



أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يستكمل بناء أكبر حقل طاقة شمسية في غزة

الاتحاد الأوروبي يستكمل بناء أكبر حقل طاقة شمسية في غزة

شاهد: موظفو (أونروا) يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قرار إقالتهم

شاهد: موظفو (أونروا) يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قرار إقالتهم

الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

الحمد الله: خصومات رواتب الموظفين مؤقتة ومحفوظة ولا أطمح لمنصب الرئاسة

الحمد الله: خصومات رواتب الموظفين مؤقتة ومحفوظة ولا أطمح لمنصب الرئاسة

(الكابينيت) الإسرائيلي يجتمع الأحد المقبل لمناقشة التهدئة والوضع الإنساني بغزة

(الكابينيت) الإسرائيلي يجتمع الأحد المقبل لمناقشة التهدئة والوضع الإنساني بغزة

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُشجع الاحتلال على مواصلة التطهير العرقي بالأغوار

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُشجع الاحتلال على مواصلة التطهير العرقي بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: موظفو (أونروا) يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قرار إقالتهم

شاهد: موظفو (أونروا) يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قرار إقالتهم

مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من &#34;شباب كافيه&#34; في مدينة روابي

مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من "شباب كافيه" في مدينة روابي

الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُشجع الاحتلال على مواصلة التطهير العرقي بالأغوار

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُشجع الاحتلال على مواصلة التطهير العرقي بالأغوار

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

شؤون الأسرى: الأسير &#34;شوكة&#34; يُعاني من ظهور دماء في البول

شؤون الأسرى: الأسير "شوكة" يُعاني من ظهور دماء في البول

منوعات

صور: نجمة &#34;ستار اكاديمي&#34; اللبنانية بوضع جريء مع حبيبها في مكان عام

صور: نجمة "ستار اكاديمي" اللبنانية بوضع جريء مع حبيبها في مكان عام

فيديو: نجل مي سكاف يخرج عن صمته كاشفاً اللحظات الأخيرة بحياة والدته

فيديو: نجل مي سكاف يخرج عن صمته كاشفاً اللحظات الأخيرة بحياة والدته

ابنة عمرو دياب ترد على واقعة &#34;زجاجات الخمر&#34;..&#34;لا أشرب سوى ما أحمله&#34;

ابنة عمرو دياب ترد على واقعة "زجاجات الخمر".."لا أشرب سوى ما أحمله"

فيديو: أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل.. وشذى ترد: عندها بنات والدنيا دوارة

فيديو: أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل.. وشذى ترد: عندها بنات والدنيا دوارة

فيديو: نادين نسيب نجيم في قمة سعادتها بوصلة رقص مثيرة

فيديو: نادين نسيب نجيم في قمة سعادتها بوصلة رقص مثيرة

شاهد: لولا &#34;صدرها&#34; لأصبحت إحدى شبيهات كيم كارداشيان

شاهد: لولا "صدرها" لأصبحت إحدى شبيهات كيم كارداشيان

فيديو: هذا ما فعله &#34;نفش الحناء&#34; بمايا دياب وإبنتها

فيديو: هذا ما فعله "نفش الحناء" بمايا دياب وإبنتها

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن &#34;أحمد السقا&#34; وسر إعتزاله

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن "أحمد السقا" وسر إعتزاله

صور: التركية &#34;توبا بويوكستن&#34; عارية في أحضان حبيبها.. وردها قاسي

صور: التركية "توبا بويوكستن" عارية في أحضان حبيبها.. وردها قاسي

عربي

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

تقارير أمريكية: السعودية خططت لغزو قطر خلال الصيف الماضي

تقارير أمريكية: السعودية خططت لغزو قطر خلال الصيف الماضي