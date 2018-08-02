مركز مدارات ينظم الحلقة الثالثة من "شباب كافيه" في مدينة روابي

وفي بداية حديثه، رحب المصري بوفد مركز مدارات، مؤكداً حرصه الشديد على استمرار دعمه للشباب والتزامه بذلك قولاً وفعلاً بوصفهم قوة أساسية تشكل مستقبل فلسطين الواعد، وعبر عن ثقته بشغف الشباب وحيوتهم وتأثيرهم.







فيما أشار الى ترجمته لذلك شخصياً من خلال تبنيه وحرصه على تشغيل فرق عمل تأسيس وتشغيل مدينة روابي ليكونوا من الشباب بمعدل أعمار يبلغ 29 عاماً، وهي المساعي التي يؤمن بأنها الأكثر فعالية والأكثر نجاعة في بناء منظومة متماسكة تنعكس على مقومات الصمود الفلسطيني ككل.



والثقافية ودور العبادة، واستمع الى مزايا الاقامة في أحدث المدن الفلسطينية وأكثرها عصرية وحداثة، اضافة الى التعرف على التحديات التي واجهت تأسيس المدينة وآليات تجاوزها.











رام الله - دنيا الوطننظم مركز مدارات للتنمية المجتمعية الحلقة الثالثة من برنامج "شباب كافيه" في مدينة روابي بضيافة مؤسس مدينة روابي، والرئيس التنفيذي لشركة بيتي للاستثمار العقاري رجل الاعمال الفلسطيني البارز بشار المصري.وفي مستهل الحلقة قدم مدير عام مركز مدارات رياض خنفر نبذة تعريفية عن برنامج "شباب كافيه" الذي ينظمه مركز مدارات كبرنامج شبابي مُخصص لتوفير مساحة حوار حرة ومفتوحة بين نخبة من الشباب الفلسطيني القيادي من مختلف القطاعات المجتمعية من جهة، وبين مجموعة من الشخصيات المُلهمة وأصحاب التجارب والمبادرات القيادية في المجتمع الفلسطيني في مجالات الاقتصاد والاعمال والسياسة والفكر والثقافة والعمل المجتمعي والنسوي من جهة أخرى.ومع بدء حلقة الحوار التي أدارها عبد الغني التكروري نائب مدير مركز مدارات، ومنسق برنامج "شباب كافيه"، قدم المصري شرحاً عن مراحل انشاء المدينة وبرامج العمل الجاري تنفيذها وما تم انجازه فيها وكذلك الخطط المستقبلية خلال السنوات القادمة، اضافة الى تناول المشاكل التي واجهت إنشاء المدينة بسبب التقسيمات الادارية للأراضي القائمة عليها وكيف تم التغلب عليها.كما استعرض المصري العديد من المنجزات المباشرة والغير مباشرة التي فتحت آفاق وفرص العمل التي أفضت الى تشغيل آلاف الأيدي العاملة في مختلف المجالات في المدينة بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، ليس في مجال البناء فحسب؛ وإنما في تصميم أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتجهيز مراكز الترفيه والتعليم والصحة وأنظمة الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وهادئة للمدينة، والتحكم بكافة الخدمات الخاصة بالمواطنين عبر أفضل النظم والمواصفات العصرية.وأبدى المصري استعداده للتعاون في تعزيز هذا النوع من البرامج، وقبوله دعوة مركز مدارات لتنظيم زيارة عمل خاصة لمركز مدارات في مدينة نابلس مسقط رأسه، فيما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين مركز مدارات وروابي لبحث تفاهمات واتفاقيات عمل مشتركة وخاصة في مجال التمكين النسوي والشبابي وريادة الأعمال.وخلال الجلسة الحوارية، أجاب المصري على أسئلة الحضور، تبعه تقديم درع تذكاري للمصري تكريماً لانجازاته الوطنية واستضافته لبرنامج "شباب كافيه" في حلقته الثالثة.وقبل بدء حلقة الحوار المفتوح مع المصري، اصطحب يزن عبد الهادي من العلاقات العامة في مدينة روابي وفريق عمل مكتب المصري اعضاء وفد برنامج "شباب كافيه" في جولة تعريفية في أحياء ومرافق مدينة روابي السكنية والتجارية والترفيهية