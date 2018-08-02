الأعرج يطلع على احتياجات بلديات بيرزيت وعبوين من المشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على احتياجات بلديتي بيرزيت، وعبوين بمحافظة رام الله والبيرة، من المشاريع التنموية التطويرية.جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة اليوم الخميس، كلاً على حده، مع رئيس بلدية عبوين ناجي حمد، وأعضاء من البلدية، ورئيس لجنة تسير أعمال بلدية بيرزيت حنان امسيح، وأعضاء اللجنة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وعدد من المدراء العامين.واستمع الأعرج لأبرز القضايا المتعلقة بعمل المجالس البلدية ومتابعاتها اليومية مع المؤسسات الرسمية والخاصة، واحتياجات المواطنين، وأبرز المشاريع التطويرية والتنموية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها.وأكد الأعرج أن الوزارة ومن خلال طواقمها كافة تعمل على متابعة كافة الاحتياجات وتعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت ومن خلال موازنتها التطويرية رزمة من المشاريع لصالح الهيئات المحلية والتي ستنفذ خلال هذا العام، وأنها لن تتدخر أي جهد في سبيل توفير الدعم المالي لتنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية.