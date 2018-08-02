(الكابينيت) الإسرائيلي يجتمع الأحد المقبل لمناقشة التهدئة والوضع الإنساني بغزة

قالت القناة الإسرائيلية الـ 14، إنه من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، الأحد المقبل لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنووفق القناة الإسرائيلية، سيناقش الوزراء عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ومصر لتهدئة الحدود، بالإضافة إلى مقترحات أخرى من وزراء الحكومة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم عن إلغاء زيارته المقررة الى كولومبيا بأمريكا الجنوبية والتي كانت مقررة الأسبوع القادم بسبب الأوضاع في الجنوب، حيث يخشى من انهيار جهود التسوية والذهاب نحو موجة تصعيد جديدة.