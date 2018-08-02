شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018

لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات المحلية / الإعادة 2018
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس الجدول الزمني الخاص بالمدد القانونية لانتخابات الإعادة التي ستجرى يوم 22 أيلول 2018 في تسعة عشر هيئة محلية بالضفة الغربية نتيجة استقالة أغلبية أعضائها أو فك دمجها مع الهيئات الأخرى. وذلك وفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتبدأ أولى مراحل العملية الانتخابية بفتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 8 آب لمدة خمسة أيام في جميع المراكز الانتخابية في الهيئات المحلية التسعة عشر، إضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة.

ومن المقرر حسب الجدول الزمني فتح باب الترشح لعشرة أيام اعتبارا من صباح يوم الخميس 9 آب وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 18 آب، على أن يتم نشر الكشف النهائي للمرشحين صباح يوم السبت 8 أيلول، والذي يتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث تنتهي مساء يوم الخميس 20 أيلول، وسيكون السبت الموافق 22 أيلول هو يوم الاقتراع كما أقره مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي.

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