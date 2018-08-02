أبو ردينة يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام

رام الله - دنيا الوطن

أدى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، نائباً لرئيس الوزارء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووزيراً للإعلام.







جاء ذلك، بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.







وكان الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، أكد أن نبيل أبو ردينة، سيتولى منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام في حكومة التوافق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.



وقال المحمود، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا التعيين تم بالتشاور بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، موضحاً أن أبو ردينة، سيؤدي اليمين أمام الرئيس على الثانية بعد ظهر اليوم.