عربي

الجيش الأردني يقصف عناصر تابعين لـ"تنظيم الدولة" على الحدود السورية

الجيش الأردني يقصف عناصر تابعين لـ"تنظيم الدولة" على الحدود السورية
الجيش الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قالت قيادة الجيش الأردني: إنه تم قصف عناصر تابعة لتنظيم الدولة، على الحدود الأردنية مع سوريا.

وصرحت "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي"، أن كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، قصفت عناصر من تنظيم الدولة، بعد محاولة للاقتراب من الحدود الأردنية.

وأضاف بيان الجيش الأردني، أنه في حوالي الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء، ونتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وتنظيم الدولة، التي تم مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا.

وأوضح البيان، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، واستمرت عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة حتى ظهر يوم الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم.

وأضاف البيان أن القوات السورية تابعت "مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية، للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك"

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أية "عصابات أو عناصر إرهابية" وبالقوة ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة الأردنية الهاشمية من هذه المجموعات التي يتم مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية.

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