قراقع يُعلّق على أنباء إقالته من منصبه وحماس ترفض القرار

علق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، على الأنباء التي يجري تداولها، حول إعفائه من مهامه كرئيس للهيئة.







وقال قراقع، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لم يتسلم حتى اللحظة، أي قرار بخصوص إعفائه من مهامه، لافتاً إلى أنه لا يريد الحديث في هذا الموضوع في الوقت الراهن.







وأضاف قراقع، أنه في حال تقرر إعفاؤه من منصبه، فالأمر طبيعي، كما أن من حق الرئيس محمود عباس إقالة أو تعيين الشخصيات الرسمية، والأمر في سياقه الطبيعي.







من ناحيته، قال عضو المكتب المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى دودين: إن شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل وعائلاتهم، استقبلوا باستغراب شديد، قرار الرئيس إقالة عيسى قراقع من رئاسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين، حسب ما تواترت الأنباء والإفادات.



وتابع: "إننا نحيي جهود الوزير قراقع، ونسجل احترامنا واعتزازنا بموقفه المشرف والمساند لحقوق الأسرى، ونؤكد على ثقتنا العالية بقدرته على مواصلة خدمة الأسرى بغض النظر عن المواقع والمسميات، كما ندعو خلفه السيد قدري أبو بكر، للدفاع عن حقوق الأسرى، والعمل على وقف مجزرة قطع رواتبهم، والحذر من الوقوع في سياسة التمرير والتبرير للسياسات المشبوهة، التي تستهدف أبطالنا في سجون الاحتلال".





ولم يتسنَ لـ "دنيا الوطن"، التأكد من صحة القرار، خاصة في ظل تأكيد الوزير قراقع، بأنه لم يستلم حتى اللحظة، أي قرار بهذا الشأن.



خاص دنيا الوطن - أحمد جلالوأضاف دودين، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نعتبر الإقالة على خلفية هذا السبب، هي اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى، استجابة للإملاءات الخارجية، كما أن قرار الإقالة يشوبه دوافع السيطرة، والتفرد التي لا تقبل الرأي المخالف".