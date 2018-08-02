شؤون الأسرى: الأسير "شوكة" يُعاني من ظهور دماء في البول

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي عاجل من استخدام العلاج القسري بحق الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، المضرب منذ 61 يوماً ضد اعتقاله الإداري، ويقبع في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي في حالة صحية خطيرة مقيداً على سرير المستشفى.وقال الهيئة في بيانها: إن الطبيبة الإسرائيلية مسؤولة القسم الباطني في المستشفى، ستطلب انعقاد ما يسمى لجنة أخلاقيات المهنة، بهدف اتخاذ قرار لإجراء الفحوصات الطبية، وسحب دم من الأسير شوكة قسرياً ودون إرادته وموافقته، مما يعتبر مخالفة وانتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية ومحاولة لكسر إضرابه وإرادته.وقالت الهيئة في بيانها: إن الأسير شوكة، يعاني من مشاكل في الكلى والبطن، ووجود فطريات في الفم، وتدني مستوى النظر بشكل كبير، وفقدان كبير في الوزن، وظهور دماء في البول.وقالت الهيئة: إنه تم تقديم التماس عاجل من قبل المحامية أحلام حداد، صباح اليوم 2/8/2018 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه.