مجدلاني وسفيرة فنلندا في فلسطين يبحثان آخر المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطن

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، مع سفيرة جمهورية فنلندا، لدى دولة فلسطين، آنا كايسا هيكينني، تطورات الأوضاع العامة في دولة فلسطين، وآخر المستجدات السياسية، في ظل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا، والتي كان آخرها مناقشة الكونجرس الأمريكي قضية اللاجئين الفلسطينيين.





وقال مجدلاني: إن التحضيرات جارية لعقد المجلس المركزي، وتقديم التوصيات حول تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية مع الاحتلال، وأن استمرار الالتزام بالاتفاقيات من جانب واحد بات أمراً مرفوضاً.







وشدد مجدلاني على أن المصالحة الوطنية، ممر إجباري لمواجهة تحديات المرحلة، معرباً عن أمله، أن تكون هذه الجولة الأخيرة في إطار الاتفاق الوطني العام.