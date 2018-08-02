وزيرة الاقتصاد الوطني تُعلن الشروع بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم، الخميس، أن موعد إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، سيكون ابتداءً من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.







وأكدت الوزيرة عودة على أن الوزارة، بدأت وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات، ستجري وفقاً لقانون الغرف التجارية رقم(9) لسنة 2011 ونظام الغرف رقم (2) لسنة 2013، حيث ستجرى الانتخابات في جميع الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية، وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة القدس، وفق جدول زمني، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

رام الله - دنيا الوطنوتدعو الوزيرة كافة الإخوة التجار والصناعيين المنتسبين للغرف التجارية إلى ضرورة الإسراع لتصويب أوضاعهم؛ ليتسنى لهم المشاركة في العملية الانتخابية.