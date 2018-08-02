صور: مجهولون يطلقون النار على ملتقى رجال أعمال في نابلس











رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى رجال أعمال نابلس، أن مجهولين قاموا الليلة الماضية، بإطلاق النار من سيارة على مبنى الملتقى.واستنكرت إدارة الملتقى في بيان لها هذه الحادثة، معتبرة إياها خرقاً لكل الخطوط الحمراء، التي يعيها المواطن النابلسي، وهي أعمال غريبة عن أخلاق أهالي نابلس.وطالب الملتقى، رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية، ومحافظ نابلس، وقادة الأجهزة الأمنية، بأن تأخذ دورها بشكل جدي وعاجل للكشف عن هؤلاء المجهولين، ولايجوز التهاون مع هذه الحوادث، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.