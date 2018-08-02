"القاهرة عمان" يُعلن عن إمكانية تأجيل أقساط القروض لشهري آب وأيلول

رام الله - دنيا الوطناستمراراً لنهجه السنوي في التسهيل على العملاء، أعلن بنك القاهرة عمان، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، عن منحه الفرصة للعملاء لتأجيل أقساط قروضهم المستحقة خلال شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر.وجاءت مبادرة البنك ترجمة لالتزامه بالتيسير على العملاء، وإتاحة المجال لهم للتعاطي مع متطلبات الفترة المقبلة، وترتيب أولوياتهم بشكل يخفف الضغوط الواقعة على كاهلهم.وبين البنك، أنه يمكن للعملاء تأجيل الأقساط، شريطة أن يكونوا ملتزمين بالسداد، وأن يكونوا قد سددوا أربعة أقساط متتالية، وألا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً عند سداد آخر قسط، على أن يتم تقديم طلب تأجيل قسط شهر آب/ أغسطس خلال فترة لا تتعدى الخامس عشر منه، وقسط أيلول/ سبتمبر خلال فترة لا تتجاوز الثامن عشر منه.وأوضح، أن عمولة تأجيل الأقساط 1% من قيمة القسط، وبحد أعلى 10 دولارات لكل قسط، وفوائد التأجيل تحتسب بالاعتماد على فائدة القرض، وعدد أيام التأجيل للأقساط.وتعتبر مبادرة البنك الخاصة بتأجيل الأقساط، تكريساً لتقليد دأب عليه منذ سنوات، ويمثل جانباً من حرصه على مصالح عملائه والخروج بأفضل المبادرات خدمة للعملاء.وأكد أنه سيواصل رسالته التنموية والاقتصادية والمجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على شتى القطاعات، ويسهم في النهوض بالمجتمع.