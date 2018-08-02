محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر مجدداً
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، فراس الصباح، اليوم الخميس: إن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عسقلان) مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من الخليل مجدداً، بذريعة استكمال التحقيق معها، وذلك لمدة ثمانية أيام.
ونقل المحامي عن الأسيرة خاطر، أن وتيرة التحقيق معها تتصاعد وتستمر حتى ساعات الليل.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت الأسيرة لمى خاطر وهي أم لخمسة أبناء بتاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري على خلفية كتاباتها.
قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، فراس الصباح، اليوم الخميس: إن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عسقلان) مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من الخليل مجدداً، بذريعة استكمال التحقيق معها، وذلك لمدة ثمانية أيام.
ونقل المحامي عن الأسيرة خاطر، أن وتيرة التحقيق معها تتصاعد وتستمر حتى ساعات الليل.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت الأسيرة لمى خاطر وهي أم لخمسة أبناء بتاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري على خلفية كتاباتها.
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