شؤون فلسطينية

نابلس: دراسة علمية حول قناة لـ BBC العربية تظهر أهدافها لتعزيز الهيمنة الإعلامية

نابلس: دراسة علمية حول قناة لـ BBC العربية تظهر أهدافها لتعزيز الهيمنة الإعلامية
رام الله - دنيا الوطن
توصلت دراسة علمية، أعدتها الباحثة الصحفية أمل عودة من مدينة نابلس، حول قناة الــ (BBC)، البريطانية، الناطقة باللغة العربية، ومن خلال تحليل المضمون لبرنامج "دنيانا" الأسبوعي، مستخدمة منهج البحث الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالقناة وتحليلها، ووضعها في إطارها التاريخي ودراسة العلاقة بين المتغيرات.

وناقشت عودة بحثها الإعلامي في جامعة النجاح الوطنية، ضمن مشروع تخرج لها في كلية الإعلام بعنوان "دور الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية في تعزيز الهيمنة الإعلامية- BBC بالعربية نموذجاً"، مشيرة إلى أن دراستها هدفت إلى إثبات خطورة قناة الـ (BBC) بشكل خاص، وجاءت لإكمال سيطرتها الاستعمارية على الوطن العربي، بطرق أكثر مرونة وأكثر ذكاء، عن طريق التنوع البرامجي، والصحفيين العرب العريقين الذين توظفهم.

وأضافت الباحثة بأنها اختارت (BBC) باللغة العربية؛ لأنها تمتلك تاريخاً عريقاً في الإعلام، ولتبنيها شعارات مثل الموضوعية والتوازن، واستهدافها لجمهور النخبة بشكل خاص، إذ لإن أخبارها وبرامجها المتنوعة أقل من بعض القنوات الأجنبية الأخرى الناطقة باللغة العربية، حيث بلغ عدد برامجها أحدى عشر برنامجاً، وبينما قناة (فرانس 24) ثلاثين برنامجاً.

ونوهت الباحثة إلى أن الدراسة أظهرت طريقة معالجة البرنامج لبعض القضايا العربية من خلال تكرارها لعدد من المصطلحات، فتكرار مصطلح (بريطانيا( في برنامج (دنيانا) الأسبوعي أكثر من مائة مرة، يجعل من قبوله كحقيقة قاطعة ويرسخ في الذهن بأن بريطانيا هي الحاضرة بقوة، والأساس والأهم في حلقات البرنامج، وكذلك تكرار كلمة الحرب خمسة عشرة دلالة على أن العربي مرتبط مصيره بالحروب دائماً، وأنه لابد أن يتخلص منها بالهجرة إلى بريطانيا.

وأضافت عودة بأن القناة تستغل صيتها الإعلامي لتمرير أفكارها إلى الجمهور من خلال التكرار والتركيز على بعض المصطلحات، فالتكرار لا يجذّر فقط الرسالة الإعلامية في اللاوعي؛ لتصبح وكأنها صادرة من الداخل، وإنما يجذر السياق الذي أتى فيه.

وتوصلت الباحثة إلى أن برنامج "دنيانا" يحتل نسبة 10.45% من نسبة البث في القناة، وهو برنامج حواري يجري بمشاركة ثلاث نساء عربيات، ويناقشن فيه أكثر القضايا والموضوعات التي تثير جدلاً، وغير المقتصرة على القضايا النسائية، ويسعى إلى إقصاء العربي جغرافياً، واجتماعياً، وثقافياً من خلال إلغاء هويته وجعلها تندمج مع وجهة النظر البريطانية، بلا مراعاة للخصوصية العربية.

وخلصت عودة إلى جملة من التوصيات المهمة التي تدعو إلى ضرورة إجراء بحوث دقيقة في سياسة الــ (BBC) بشكل عام، وعلاقتها مع الحكومة البريطانية بشكل أخص، ودراسة مضامين برامجها الحوارية، تحديداً ليكون بحثاً ملموساً في برامجها.


أخبار ذات صلة

قراقع يُعلّق على أنباء إقالته من منصبه وحماس ترفض القرار

قراقع يُعلّق على أنباء إقالته من منصبه وحماس ترفض القرار

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

شؤون الأسرى: الأسير &#34;شوكة&#34; يُعاني من ظهور دماء في البول

شؤون الأسرى: الأسير "شوكة" يُعاني من ظهور دماء في البول

الخضري: الانهيار الاقتصادي الشامل بدأ ومطلوب خطة إنقاذ عاجلة لغزة

الخضري: الانهيار الاقتصادي الشامل بدأ ومطلوب خطة إنقاذ عاجلة لغزة

مجدلاني وسفيرة فنلندا في فلسطين يبحثان آخر المستجدات السياسية

مجدلاني وسفيرة فنلندا في فلسطين يبحثان آخر المستجدات السياسية

وزيرة الاقتصاد الوطني تُعلن الشروع بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

وزيرة الاقتصاد الوطني تُعلن الشروع بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

وزارة الأوقاف تعقد اجتماعًا بأعضاء بعثة الحج الإدارية والطبية

وزارة الأوقاف تعقد اجتماعًا بأعضاء بعثة الحج الإدارية والطبية

صور: مجهولون يطلقون النار على ملتقى رجال أعمال في نابلس

صور: مجهولون يطلقون النار على ملتقى رجال أعمال في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

مكتب اللواء جبر ينفي تصريحات منسوبة له حول التقاعد القسري للأسرى

شؤون الأسرى: الأسير &#34;شوكة&#34; يُعاني من ظهور دماء في البول

شؤون الأسرى: الأسير "شوكة" يُعاني من ظهور دماء في البول

الخضري: الانهيار الاقتصادي الشامل بدأ ومطلوب خطة إنقاذ عاجلة لغزة

الخضري: الانهيار الاقتصادي الشامل بدأ ومطلوب خطة إنقاذ عاجلة لغزة

مجدلاني وسفيرة فنلندا في فلسطين يبحثان آخر المستجدات السياسية

مجدلاني وسفيرة فنلندا في فلسطين يبحثان آخر المستجدات السياسية

وزيرة الاقتصاد الوطني تُعلن الشروع بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

وزيرة الاقتصاد الوطني تُعلن الشروع بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

وزارة الأوقاف تعقد اجتماعًا بأعضاء بعثة الحج الإدارية والطبية

وزارة الأوقاف تعقد اجتماعًا بأعضاء بعثة الحج الإدارية والطبية

صور: مجهولون يطلقون النار على ملتقى رجال أعمال في نابلس

صور: مجهولون يطلقون النار على ملتقى رجال أعمال في نابلس

&#34;القاهرة عمان&#34; يُعلن عن إمكانية تأجيل أقساط القروض لشهري آب وأيلول

"القاهرة عمان" يُعلن عن إمكانية تأجيل أقساط القروض لشهري آب وأيلول

منوعات

صور: نجمة &#34;ستار اكاديمي&#34; اللبنانية بوضع جريء مع حبيبها في مكان عام

صور: نجمة "ستار اكاديمي" اللبنانية بوضع جريء مع حبيبها في مكان عام

فيديو: نجل مي سكاف يخرج عن صمته كاشفاً اللحظات الأخيرة بحياة والدته

فيديو: نجل مي سكاف يخرج عن صمته كاشفاً اللحظات الأخيرة بحياة والدته

ابنة عمرو دياب ترد على واقعة &#34;زجاجات الخمر&#34;..&#34;لا أشرب سوى ما أحمله&#34;

ابنة عمرو دياب ترد على واقعة "زجاجات الخمر".."لا أشرب سوى ما أحمله"

فيديو: أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل.. وشذى ترد: عندها بنات والدنيا دوارة

فيديو: أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل.. وشذى ترد: عندها بنات والدنيا دوارة

فيديو: نادين نسيب نجيم في قمة سعادتها بوصلة رقص مثيرة

فيديو: نادين نسيب نجيم في قمة سعادتها بوصلة رقص مثيرة

شاهد: لولا &#34;صدرها&#34; لأصبحت إحدى شبيهات كيم كارداشيان

شاهد: لولا "صدرها" لأصبحت إحدى شبيهات كيم كارداشيان

فيديو: هذا ما فعله &#34;نفش الحناء&#34; بمايا دياب وإبنتها

فيديو: هذا ما فعله "نفش الحناء" بمايا دياب وإبنتها

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن &#34;أحمد السقا&#34; وسر إعتزاله

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن "أحمد السقا" وسر إعتزاله

صور: التركية &#34;توبا بويوكستن&#34; عارية في أحضان حبيبها.. وردها قاسي

صور: التركية "توبا بويوكستن" عارية في أحضان حبيبها.. وردها قاسي

عربي

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

تقارير أمريكية: السعودية خططت لغزو قطر خلال الصيف الماضي

تقارير أمريكية: السعودية خططت لغزو قطر خلال الصيف الماضي