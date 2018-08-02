شؤون فلسطينية

لأداء فريضة الحج.. (3321) حاجًا يستعدون لمغادرة قطاع غزة غدًا

لأداء فريضة الحج.. (3321) حاجًا يستعدون لمغادرة قطاع غزة غدًا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن (3321) حاجاً، سيغادرون قطاع غزة غدًا إلى الديار الحجازية؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام (1439)هـ، معلنة عن أماكن تجمع الحجاج في جميع المحافظات.

وقالت: "سيُغادر في اليوم الأول (837)، في حين أن اليوم الثاني سيشهد مغادرة (870)، وفي الثالث (870)، وفي اليوم الرابع (744) حاجاً، وجميعهم على ثلاث رحلات".

وأشارت إلى أن حجاج الرحلة الأولى، سيكون تجمعهم في تمام الساعة الثالثة عصرًا من مساء يوم غدٍ الجمعة الموافق 3/8/2018، منوهةً إلى أن أماكن تجمع وانطلاق حجاج محافظة الشمال، سيكون عند مسجد الشيخ زايد، أما حجاج مدينة غزة، فسيكون التجمع بأرض الكتيبة، في حين سيكون تجمع حجاج المحافظة الوسطى بكلية الدعوة الإسلامية بدير البلح، لافتة إلى أن تجمع حجاج محافظة خانيونس في نادي خانيونس وحجاج محافظة رفح في ملعب رفح البلدي.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى التواجد المبكر في الأماكن المحددة، حسب الموعد المحدد، دون تأخير لضمان وصول الحجاج بالكامل إلى (معبر رفح البري) انطلاقاً منه لمطار القاهرة في الموعد المحدد.

وبينت الوزارة، أن أولى قوافل الحجاج، ستنطلق من (معبر رفح) وصولًا إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تقلع الطائرة الأولى فجر يوم السبت القادم في تمام الساعة 2:10، على أن تصل مطار جدة الدولي في تمام الساعة 5:10، بحيث تقل (268) حاجًا، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن حمولة الطائرة الثانية والبالغ عددها (301)، ستغادر مطار القاهرة في تمام الساعة 9:20 ص على ان تصل الساعة 12:20 ص، في حين الطائرة الثالثة، ستقلع في نفس اليوم الساعة 11:10 ص، وتصل الساعة 2:10 بعد الظهر، وتقل (268) حاجًا.

وأوضحت، أن جميع الرحلات ستستمر على مدار أربعة أيام بمعدل 3 رحلات يوميًا، تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 8/8/2018م.

وذكرت، أن هناك لجنة، ستكون في استقبال الحجاج بمطار جدة الدولي، لاستقبال الحجاج، وإنهاء كافة ترتيبات وإجراءات نقلهم من المطار إلى الفنادق الخاصة بإقامتهم في مكة المكرمة، منوهًة إلى أن سكن الحجاج جاهز، وعلى أتم الاستعداد لاستقبالهم من خلال لجنة التسكين.

ونوهت الى أن جوازات الحجاج، تم تفييزها واستلام معظمها على أن يتم استلام باقي الجوازات يوم غدٍ، لافتًة إلى أن بعثة الحج الفلسطينية المرافقة للحجاج والتابعة لوزارة الأوقاف، تعمل على قدم وساق من أجل تقديم كامل سبل الراحة وخدمة الحجاج، وضمان سلام ونجاح الموسم على أكمل وجه

وطلبت الوزارة من الحجاج التواصل مع شركات الحج المسجلين لديها؛ لمعرفة رحلاتهم ومواعيد سفرهم؛ لضمان عدم التأخير عن المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

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