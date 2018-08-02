حماس تُعلّق على تعيين نبيل أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، على تعيين، نبيل أبو ردينة، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للإعلام في حكومة التوافق الوطني.







وقال أبو زهري، عبر (تويتر): إن حكومة رام الله لم تعد حكومة التوافق، بعد إضافة نبيل أبو ردينة، وغيره من الإضافات السابقة.



وأوضح أبو زهري، أن رعاية أي اتفاق مصالحة، يجب أن يخضع لحكومة وحدة، وليس حكومة فتحاوية، متابعاً: "هذه التعديلات الوزارية هي رسالة سلبية ومؤشر علي عدم المصداقية، ودليل علي إصرار فتح على الاستمرار في سياسة التفرد، والتنكر لكل ما اتفق عليه".



