القواسمي: نسعى لمصالحة حقيقية وشراكة مع حماس أساسها التصدي لـ (صفقة القرن)

وأضاف: "أمريكا وإسرائيل، يسعون إلى تمرير صفقة القرن، وما يُسمى المساعدات الإنسانية من خلال وجود شكلي للسلطة الشرعية في قطاع غزة، وما نسعى إليه وحدة وطنية حقيقية ووجود فعلي وحقيقي في قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولحكومة التوافق، كي تقف على مسؤولياتها تماماً مثل الضفة الغربية".

خاص دنيا الوطنأكد أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري، أن حركته تسعى لمصالحة حقيقية وجدية، وشراكة سياسية شاملة مع حركة حماس، تكون أساسها التصدي لـ (صفقة القرن) وإسقاطها، ولا أن تكون حكراً لتمريرها، كما تريدها أمريكا وإسرائيل.وقال القواسمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن متفقون تماماً مع المصريين على هذه القاعدة، ونحيي الجهد المصري المتفهم تماماً لخطورة المرحلة من جانب، ولمتطلبات الوحدة الوطنية الفلسطينية من جانب آخر"، مبيناً أن جميع اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت إيجابية، وأن حركته جادة تماماً بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.