شؤون فلسطينية

مصدر بنكي لـ "دنيا الوطن": صرف رواتب الموظفين عبر الصراف الآلي مساءً

مصدر بنكي لـ "دنيا الوطن": صرف رواتب الموظفين عبر الصراف الآلي مساءً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد مصدر في أحد البنوك الفلسطينية، أنه سيتم اليوم، الخميس، صرف رواتب الموظفين الحكوميين، بحكومة التوافق الوطني عن شهر تموز/ يوليو الماضي عبر الصراف الآلي عصر اليوم.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن كشوفات رواتب الموظفين، وصلت البنوك منذ صباح اليوم، وأن البنوك بانتظار الحوالة المالية من أجل صرف الرواتب.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم صرف الرواتب عبر الصراف الآلي مساء اليوم، في حين سيتلقى الموظفون رواتبهم عبر البنوك صباح الأحد المقبل.

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