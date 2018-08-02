أول اجتماع للمكتب السياسي لحماس بغزة وهذه الملفات التي سيتم بحثها

أكد مصدر قيادي في حركة حماس، أن وفداً من المكتب السياسي للحركة، سيصل ظهر اليوم، الخميس، إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري).







وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد يضم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وحسام بدران.







وأضاف المصدر، أن الوفد، سيبحث عدداً من الملفات الفلسطينية، أبرزها: ملف المصالحة، والورقة المصرية، ورد حركة حماس على تلك الورقة، لافتاً إلى أنه من المقرر، أن يعقد المكتب السياسي لحماس اجتماعاً له في غزة.







وبين المصدر، أن زيارة الوفد، تأتي لعقد سلسلة من اللقاءات لقيادة الحركة، نافياً أن يكون سبب الزيارة، هو منع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية من مغادرة غزة، أو أي أمور تتعلق بذلك.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال