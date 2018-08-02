الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

اغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم، الخميس، سبعة مسلحين، بعدما قصفت مجموعة منهم في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، استهدفت مجموعة من المسلحين في مرتفعات الجولان السوري".





وأشار المتحدث، إلى أن القصف، جاء بعد أن عثرت القوات الإسرائيلية على أحزمة ناسفة وبندقية كلاشينكوف، وذلك خلال عمليات بحث نفذتها في المكان.







