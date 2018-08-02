نتيناهو يُلغي زياته إلى كولومبيا.. لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
قرر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، إلغاء زيارته إلى كولومبيا، على خلفية تطورات الجهود المصرية، حول إمكانية إبرام اتفاق تهدئة مع حركة حماس.
قرر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، إلغاء زيارته إلى كولومبيا، على خلفية تطورات الجهود المصرية، حول إمكانية إبرام اتفاق تهدئة مع حركة حماس.
يشار، إلى جمهورية مصر العربية، بذلت جهوداً مُضنية للتوصل لاتفاق تهدئة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، عقب التصعيد الذي شهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة.
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