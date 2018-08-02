ليبرمان: الازدهار بغزة لن يتم إلا بوقف البالونات الحارقة.. وبينت يرد





من جانبه، رد نيفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، على تصريحات ليبرمان قائلا: "لو أننا قمنا باعتيال مطلقي البالونات الحارقة منذ البداية لانتهى الأمر فورا، لذلك يجب ألا ننتظر الكارثة، ويجب القضاء على كل من يحاول قتلنا".

رام الله - دنيا الوطنقال افيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن الازدهار والنمو وإعادة التأهيل والإعمار في غزة، لن يكون إلا بوقف جميع أشكال العنف ونزع السلاح"، بحسب ما جاء على موقع القناة 20 الإسرائيلية.وأضاف: "حصلت في السابق على وعود مصرية بالضغط على حماس لوقف مظاهرات السياج، ووقف إطلاق البالونات الحارقة، إلا أنه لم يحدث، لذلك أمرت بوقف إمدادات الغاز والوقود عبر معبر كرم أبو سالم".وأكد أنه لن يُعيد إمداد القطاع بالوقود أو الغاز إلا بالتوقف الكامل عن التظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة.وفي السياق، قال ليبرمان: "لا غنى لسكان غزة عن معبر كرم أبو سالم، ومعبر رفح لن يحل المشكلة لهم، إذا استطاعوا جلب الوقود منه، فلن يستطيعوا جلب الغاز، ولا تصدير المنتوجات والملبوسات وغيرها".