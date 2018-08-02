الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بإيضاحات حول (قانون القومية)

وقالت القناة: "إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش القانون مع السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، وأوضح له أن القانون هو شأن داخلي".



رام الله - دنيا الوطنطلب مسؤلون بارزون في الحكومة الأمريكية، إيضاحات بشأن قانون (القومية اليهودية)، في أعقاب اشتداد العاصفة السياسية الداخلية عليه في إسرائيل.ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن مصادر بارزة في الإدارة الأمريكية، طلبت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإطلاع على قانون (القومية اليهودية)، وتقديم إيضاحات بشأن حقوق الأقليات في الداخل الإسرائيلي.وأفادت القناة، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، رد على طلب الإدارة الأمريكية، بأن القانون شأن داخلي بحت، وبأنه ليس له أي تأثير سلبي على حقوق الأقليات أو أي من مواطني إسرائيل، ولا يثير العصبية أو القومية، وليس له أي أساس عنصري أو ديني، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).ويعزى الطلب الأمريكي إلى وجود الكثيرين من اليهود الأمريكيين المعارضين لقانون (القومية اليهودية)، منهم المحامي آلان درشوفيتشن، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، وكذلك للعاصفة السياسية التي أثارتها الطائفة الدرزية في إسرائيل، المعارضة للقانون.