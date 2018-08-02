اللواء جبر يُطمئن لجنة التقاعد القسري للأسرى والضباط العسكريين

رام الله - دنيا الوطنأكد ناصر شلون، منسق لجنة التقاعد القسري للأسرى والضباط العسكريين، وذوي الشهداء المدنيين، أن هذا الملف سيتم إغلاقه حتى موعد أقصاه منتصف هذا الشهر على أبعد تقدير، بناء على توصيات لجنة الضباط، التي سترفع توصياتها إلى الرئيس محمود عباس، كما طمأن اللواء إسماعيل جبر، لجنة التقاعد القسري للأسرى والضباط العسكريين، بهذا الخصوص.وقال شلون: إن الجهود التي تبذلها لجنة التقاعد القسري للأسرى وإصرارها على إنهاء الملف بالكامل، قد أخذ وقتاً طويلاً، وانتهى إلى عودتهم جميعاً دون استثناء.واعتبرت اللجنة، أن هذا اللقاء، سيكون الأخير بما يخص هذا الملف المفصلي، ولمست اللجنة مصداقية في وصف الحالة والعلاج الجذري للملف.وحيت اللجنة، سعة صدر كل المستويات صاحبة الرأي السديد والحكمة بضبط النفس، نتيجة الظروف القاهرة، التي يمر بها الأسرى وذووهم.