عوض الله: قرار إنشاء قاعدة بيانات حول ضحايا جرائم الاحتلال مهم

لإطلاعها على هذه الجرائم.



رام الله - دنيا الوطنشدد رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، على أهمية قرار المحكمة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات حول ضحايا جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، قائلاً: إنها سابقة ستساهم في وضع إسرائيل أمام المساءلة القانونية الدوليةوتكشف جرائمها.وأوضح عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس، أنه يدور الآن نقاش داخل المحكمة حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، من خلال الإعلان عن هذا البرنامج، الذي يستهدفالضحايا الفلسطينيين لتعريفهم بحقوقهم، وعمل المحكمة من خلال إنشاء هذه القاعدة.وأشار عوض الله إلى أن اللجنة المختصة، التي تم تشكيلها برئاسة النيابة العامة لتوثيق الجرائم، التي يتعرض لها المواطنون من قبل الاحتلال وأدواته، تواصل عملها، إضافة إلى ما تقدمه وزارة الخارجية من تقارير دورية شهرية لمحكمة الجنايات الدولية