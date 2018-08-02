عواد: اليوم ستصدر نتائج عينات المياه التي قد تكون سممت مواطنين ببيت فوريك

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة، الدكتور جواد عواد، اليوم، الخميس، أن الطواقم الطبية والدوائر ذات الاختصاص، قامت بأخذ عينات من مياه الشرب والمواد الغذائية، التي قد تكون تسببت بتسمم عدد من المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والمناطق المجاورة لها، وحولتها إلى مختبرات الصحة العامة في رام الله، مؤكداً أن النتائج، ستصدر اليوم.وحول إعلان اتحاد المستشفيات، والمراكز الطبية الفلسطينية، المقاطعة الكاملة لشركات التأمين الصحي، وعدم استقبال مرضى ببطاقات التأمين الصحي، قال د. عواد: إن الوزارة ستطلع اليوم على تفاصيل ما جرى، مشيراً إلى عدم تدخل المستشفيات الحكومية بهذا الخصوص.