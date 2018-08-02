شؤون فلسطينية

رسمياً.. تعيين نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للإعلام

رسمياً.. تعيين نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للإعلام
نبيل أبو ردينة
خاص دنيا الوطن
قال مصدر مسؤول: إن نبيل أبو ردينة، سيؤدي اليوم، الأحد، اليمين الدستورية، نائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني، ووزيرًا للإعلام. 

وأضاف المصدر لـ"دنيا الوطن": إن أبو ردينة، سيحلف اليمين الدستورية، اليوم في مقر الرئاسة برام الله، أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

في ذات السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، أن نبيل أبو ردينة، سيتولى منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام في حكومة التوافق الوطني،  برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وقال المحمود، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا التعيين تم بالتشاور بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، موضحاً أن أبو ردينة، سيؤدي اليمين أمام الرئيس على الثانية بعد ظهر اليوم.

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