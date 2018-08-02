المجلس المركزي يبحث الانفكاك التدريجي من اتفاقية باريس الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن اللجنة التنفيذية، ستقدم للمجلس المركزي، الذي يعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله، كافة التوصيات التي اتخذتها اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها إعادة النظر بمجمل العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية.وأوضح رأفت لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس، أن المجلس المركزي، سينظر بمجمل العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية، ومنها الانفكاك التدريجي من اتفاقية باريس الاقتصادية، ووقف كافة أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف رأفت: أن المجلس المركزي، سيبحث أيضاً في متابعة العمل على الصعيد الدولي من أجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتحريك لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان من أجل التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا.وفي سياق آخر، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن افتتاح سلطات الاحتلال مركز التراث اليهودي اليمني جنوب المسجد الأقصى، يهدف لتهويد مدينة القدس، وتكريس احتلالها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك قرارات الشرعية الدولية.وحول ما يجري في (الخان الأحمر)، أكد رافت، أن هذا المخطط الإسرائيلي، جزء من قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال لهدم 46 تجمعاً بدوياً في مناطق القدس والخليل والأغوار.وشدد رأفت على أن محاكم الاحتلال، هي محاكم صورية؛ لتنفيذ قرارات الحكومة الإسرائيلية؛ لإجلاء سكان (الخان الأحمر) والسيطرة على أراضيهم وتوسيع استيطانهم الاستعماري في المنطقة.