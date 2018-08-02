ليبرمان: مستعدون لتقديم ردود عسكرية على جبهتين في آن واحد

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، مستعد لتقديم ردود عسكرية، على جبهتين، في آن واحد".وأضاف ليبرمان خلال تخريج دورة لضباط البحرية الإسرائيلية، التي جرت بحيفا مساء أمس: "إن الجيش الإسرائيلي، جاهز ومستعد لضرب العدو بقوة على عدة جبهات".