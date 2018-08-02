ليبرمان: مستعدون لتقديم ردود عسكرية على جبهتين في آن واحد
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، مستعد لتقديم ردود عسكرية، على جبهتين، في آن واحد".
وأضاف ليبرمان خلال تخريج دورة لضباط البحرية الإسرائيلية، التي جرت بحيفا مساء أمس: "إن الجيش الإسرائيلي، جاهز ومستعد لضرب العدو بقوة على عدة جبهات".
قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، مستعد لتقديم ردود عسكرية، على جبهتين، في آن واحد".
وأضاف ليبرمان خلال تخريج دورة لضباط البحرية الإسرائيلية، التي جرت بحيفا مساء أمس: "إن الجيش الإسرائيلي، جاهز ومستعد لضرب العدو بقوة على عدة جبهات".
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