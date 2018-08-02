اعتقال ثمانية مواطنين في الضفة







رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت ثمانية مواطنين.وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن قوات الجيش صادرت أسلحة وذخيرة، وآلاف الشواكل، زاعما أنها كانت مخصصة لتنفيذ عمليات.في غضون ذلك، اقتحم نحو 900 مستوطن فجر اليوم، منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، وأدوا طقوساً دينية خاصة بهم.