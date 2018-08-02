دولي

القائمة المشتركة تُطالب اتحاد البرلمانات الدولي بمعاقبة إسرائيل

القائمة المشتركة تُطالب اتحاد البرلمانات الدولي بمعاقبة إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توجهت القائمة العربية المشتركة، إلى اتحاد البرلمانات الدولي، وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، في أعقاب سن (قانون القومية).

وكتب النائب يوسف جبارين في رسالته، إن القانون يتناقض بشكل خطير مع القيم الأساسية للقانون الدولي، ويتبنى نظام (الأبرتهايد).

وحذر جبارين من تقويض مكانة اللغة العربية، اللغة الأم لأقلية قومية أصلية في البلاد، مشددًا على أن القانون، يعزز التفوق العرقي لليهود، ويشجع السياسات العنصرية في مجالات الحياة الرئيسية.

ويأتي التوجه إلى الاتحاد في إطار سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، التي يخطط لها الجمهور العربي على المستوى الدولي ضد (قانون القومية).

 وفي بداية أيلول/ سبتمبر، من المتوقع، أن يلتقي ممثلو القائمة مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.

وفي موضوع ذي صلة، أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجد الوقت، أمس، للرد على منشور لعضو الكنيست جمال زحالقة، ضد قانون القومية، وكتب على صفحته، أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، لهذا السبب قمنا بسن قانون القومية".

وكتب زحالقة، في وقت سابق على صفحته على (فيسبوك)، أن "رسالتنا هي الرفض والنضال ضد قانون القومية اليهودية، والتنصل منه ومن الإهانة".

كما كتب، أن العرب في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة هم "أمة واحدة"، على حد تعبيره، "غير قابل للتجزئة - كرجل واحد، شعب حي يحمي مصيره، ويسعى إلى تصحيح الظلم التاريخي"، ونشر صورة لخريطة أرض إسرائيل، رسمت بألوان علم منظمة التحرير الفلسطينية.

كما علق وزير شؤون البيئة والقدس، زئيف الكين على منشور عضو الكنيست زحالقة، قائلاً: "للأسف، هذا مثال آخر على سلوك أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة، التي تعمل بوضوح ضد دولة إسرائيل، الدولة التي يخدمون فيها كأعضاء في البرلمان، هذا السلوك هو انتهاك صارخ للالتزام الذي يتعهد به كل عضو في الكنيست، بعدم العمل ضد دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

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