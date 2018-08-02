(يديعوت): ملادينوف منع حرباً حتميةً في قطاع غزة يوم 20 يوليو





جاء ذلك، خلال تقرير نشرته الصحيفة، حول شخصية ملادينوف، الذي اعتبره أنه الرجل الأهم في منطقة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي قال إنه يحاول إنقاذ قطاع غزة.





حيث وصف التقرير، ملادينوف (47 عاماً)، بأنه أحد أبرز الوسطاء الدوليين في السنوات الأخيرة، وتقع على عاتقه مهمة حاسمة لمنع حرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وإعادة بناء وتأهيل غزة.

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، أن نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، منع مواجهة عسكرية حتمية يوم 20 تموز/ يوليو الماضي، وخاصة بعد مقتل جندي قنصاً على الحدود مع قطاع غزة، حيث تحرك ملادينوف فوراً، وأجرى اتصالاته مع حركة حماس والإسرائيليين، ووضع حداً لتدهور الأوضاع.