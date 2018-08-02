قناة القدس: العاروري وأبو مرزوق يصلان غزة ظهر اليوم لبحث المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (القدس): إن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، سيصلون ظهر اليوم إلى قطاع غزة.
وأكدت القناة، أن الوفد الزائر لغزة، قادم لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية، مع أعضاء المكتب السياسي للحركة المتواجدين في قطاع غزة.
قالت قناة (القدس): إن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، سيصلون ظهر اليوم إلى قطاع غزة.
وأكدت القناة، أن الوفد الزائر لغزة، قادم لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية، مع أعضاء المكتب السياسي للحركة المتواجدين في قطاع غزة.
التعليقات