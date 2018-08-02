شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

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محمد محسوب وزير الدولة المصري الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة المصري الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية، محمد محسوب، أن الشرطة الإيطالية، احتجزته قرب مدينة (كاتانيا)، وأن ذلك يأتي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية.

وقال محسوب في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ثلاث ساعات قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

وفي فيديو متداول، قال محسوب: "أنا حاليًا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو في جنوبي إيطاليا، بطلب من الحكومة المصرية بتسليمي"، مشيرًا إلى أنه يواجه تهمًا بمصر وصفها بـ"الملفقة" كالنصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة.

يذكر، أنه في العام 2016، أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته، في نيسان/ أبريل 2015 بالحبس غيابياً ثلاث سنوت؛ لاتهامه بـ "النصب على مستثمر سعودي"، وهو ما نفاه محسوب، آنذاك.

 

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