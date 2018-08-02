دولي

إسرائيل تُهدد إيران: ستجدون كل لواءاتنا العسكرية تقاتلكم

إسرائيل تُهدد إيران: ستجدون كل لواءاتنا العسكرية تقاتلكم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيشه سينتشر إذا ما حاولت طهران إغلاق مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز): إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب، فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي، سيكون مصمماً على الحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا التحالف، سيشمل أيضاً كل اللواءات العسكرية لإسرائيل.

يذكر، أن السفن المتجهه إلى إسرائيل، والقادمة من آسيا، تمُر عبر المضيق إلى إيلات، أو تواصل طريقها عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، فيما يتعين على السفن المتجهة إلى ميناء العقبة الأردني أو الموانئ السعودية، سلوك الطريق نفسه.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد علقت في الأسبوع الماضي مرور ناقلات النفط عبر المضيق، بعدما هاجم الحوثيون ناقلتين في الممر المائي.

وقال الحوثيون، الذين هددوا في السابق بإغلاق المضيق، الأسبوع الماضي: إنهم يملكون القدرة على ضرب موانئ سعودية، وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

ولم تهدد إيران بإغلاق باب المندب، لكنها قالت: إنها ستُغلق مضيق هرمز؛ إذا تم منع تصدير نفطها إلى العالم.

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