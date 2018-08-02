وزير العدل التركي للأمريكان: لا أملك قرشاً واحداً في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أنه "لا يمتلك قرشاً واحداً في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى خارج بلاده".وكتب غل، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، تعليقاً على قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات عليه، وعلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، "لم يكن لديّ حلم سوى العيش على هذه الأرض تركيا، والموت فيها.. وإذا حالفني الحظ، ربما سأشتري يوماً ما بستان زيتون صغير في مسقط رأسي بولاية غازي عنتاب".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على الوزيرين التركيين، بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم في قضايا تجسس وإرهاب.وقالت ساندرز: بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، لدورهما في حبس القس برانسون، حيث سيتم تجميد أي أصول مالية لكل من غل وصويلو، يحتمل وجودها في الولايات المتحدة.في أعقاب ذلك، نفذت وزارة الخزانة الأمريكية، قرار ترامب، وأعلنت أنها أدرجت الوزيرين على قائمة العقوبات؛ بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دوراً في حبس برانسون.