دولي

وزير العدل التركي للأمريكان: لا أملك قرشاً واحداً في الولايات المتحدة

وزير العدل التركي للأمريكان: لا أملك قرشاً واحداً في الولايات المتحدة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أنه "لا يمتلك قرشاً واحداً في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى خارج بلاده".

وكتب غل، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، تعليقاً على قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات عليه، وعلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، "لم يكن لديّ حلم سوى العيش على هذه الأرض تركيا، والموت فيها.. وإذا حالفني الحظ، ربما سأشتري يوماً ما بستان زيتون صغير في مسقط رأسي بولاية غازي عنتاب".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على الوزيرين التركيين، بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم في قضايا تجسس وإرهاب.

وقالت ساندرز: بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، لدورهما في حبس القس برانسون، حيث سيتم تجميد أي أصول مالية لكل من غل وصويلو، يحتمل وجودها في الولايات المتحدة.

في أعقاب ذلك، نفذت وزارة الخزانة الأمريكية، قرار ترامب، وأعلنت أنها أدرجت الوزيرين على قائمة العقوبات؛ بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دوراً في حبس برانسون.

أخبار ذات صلة

القائمة المشتركة تُطالب اتحاد البرلمانات الدولي بمعاقبة إسرائيل

القائمة المشتركة تُطالب اتحاد البرلمانات الدولي بمعاقبة إسرائيل

إسرائيل تُهدد إيران: ستجدون كل لواءاتنا العسكرية تقاتلكم

إسرائيل تُهدد إيران: ستجدون كل لواءاتنا العسكرية تقاتلكم

مسؤول أمريكي سابق ينوي الاستيطان في مستوطنة &#34;افرات&#34; جنوب القدس

مسؤول أمريكي سابق ينوي الاستيطان في مستوطنة "افرات" جنوب القدس

مثليو إسرائيل يتحدّون رجال الدين اليهود

مثليو إسرائيل يتحدّون رجال الدين اليهود

شاهد: إخلاء طائرة بعد انفجار بطارية هاتف بداخلها

شاهد: إخلاء طائرة بعد انفجار بطارية هاتف بداخلها

نتنياهو: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وليس للفلسطينيين

نتنياهو: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وليس للفلسطينيين

الرئيس الفلبيني يُعاقب المهربين بطريقة غريبة.. فما هي؟

الرئيس الفلبيني يُعاقب المهربين بطريقة غريبة.. فما هي؟

شاهد: تحطم طائرة ركاب مكسيكية والسلطات المحلية تكشف الأسباب

شاهد: تحطم طائرة ركاب مكسيكية والسلطات المحلية تكشف الأسباب

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال ثمانية مواطنين في الضفة

اعتقال ثمانية مواطنين في الضفة

هيئة الأسرى: خمسة معتقلين في (عتصيون) يتعرضون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: خمسة معتقلين في (عتصيون) يتعرضون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

أبو زهري: تشكيلة اللجنة التنفيذية وجلسة المجلس المركزي فاقدتان للشرعية

أبو زهري: تشكيلة اللجنة التنفيذية وجلسة المجلس المركزي فاقدتان للشرعية

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

الطقس.. أجواء لطيفة وانخفاض آخر على درجات الحرارة

الطقس.. أجواء لطيفة وانخفاض آخر على درجات الحرارة

بمشاركة نائب محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني

بمشاركة نائب محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني

الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية

الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية

مكرمة رئاسية لترميم عشرة منازل بمخيم عايدة

مكرمة رئاسية لترميم عشرة منازل بمخيم عايدة

منوعات

مغنية تركية شهيرة تدفع بوالدتها للإنتحار.. والسبب صادم

مغنية تركية شهيرة تدفع بوالدتها للإنتحار.. والسبب صادم

فيديو: هذا ما فعله &#34;نفش الحناء&#34; بمايا دياب وإبنتها

فيديو: هذا ما فعله "نفش الحناء" بمايا دياب وإبنتها

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: ريهانا تصدم جمهورها بشكل حاجبيها الجديد.. شاهدهم بنفسك

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن &#34;أحمد السقا&#34; وسر إعتزاله

فيديو: مخرج يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن "أحمد السقا" وسر إعتزاله

توبا بويوكستن &#34;توبخ&#34; منتقدي صورها الحميمية مع حبيبها..ِ شاهد الصور

توبا بويوكستن "توبخ" منتقدي صورها الحميمية مع حبيبها..ِ شاهد الصور

بعد طلاقها بسبب صورها.. شاهد ما قالته هيا الشعيبي عن حليمة بولند

بعد طلاقها بسبب صورها.. شاهد ما قالته هيا الشعيبي عن حليمة بولند

صور: علا الفارس بجمبسوت على شكل &#34; ليمونة&#34; وتعلق &#34;ليفك زفر هالدنيا&#34;

صور: علا الفارس بجمبسوت على شكل " ليمونة" وتعلق "ليفك زفر هالدنيا"

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

&#34;رومانسية الغزازوة&#34;.. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

"رومانسية الغزازوة".. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

عربي

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

شاهد: إيطاليا تحتجز وزيراً مصرياً من عهد مرسي تمهيداً لتسليمه للسلطات المصرية

تنظيم مسلح &#34;مجهول&#34; ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

تنظيم مسلح "مجهول" ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

طيار عربي مخمور يهدد بتفجير طائرة ركاب

طيار عربي مخمور يهدد بتفجير طائرة ركاب

القوات الإيرانية تنسحب من حدود الجولان بدعم روسيا

القوات الإيرانية تنسحب من حدود الجولان بدعم روسيا